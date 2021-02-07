07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 1-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İlkay coştu M. City Liverpool'u farklı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

İngiltere 'in 23. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi temsilcisi 4-1 kazandı.

'in 23. haftasında evinde 'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı ve 1 maç eksiğe rağmen en yakın rakibine 5 puan fark attı.

City'e galibiyeti getiren golleri 49. ve 73. dakikalarda , 76'da ve 83. dakikada ise kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 63. dakikada penaltıdan 'tan geldi. Ayrıca Manchester temsilcisinde İlkay Gündoğan 37. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 40 puanda kalırken, Manchester City ise 50 puana ulaştı.

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