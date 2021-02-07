07 Şubat 2021, Pazar
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Liverpool 1-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 23. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Liverpool sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 4-1 kazandı.
Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Manchester City'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı ve 1 maç eksiğe rağmen en yakın rakibine 5 puan fark attı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 49. ve 73. dakikalarda İlkay Gündoğan, 76'da Sterling ve 83. dakikada ise Foden kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 63. dakikada penaltıdan Mohamed Salah'tan geldi. Ayrıca Manchester temsilcisinde İlkay Gündoğan 37. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool 40 puanda kalırken, Manchester City ise 50 puana ulaştı.
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