08 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'ta Paul Pogba sakatlandı!

Manchester United'a Pogba şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

takımlarından 'ta, yıldız oyuncu şoku yaşanıyor. Fransız orta saha, maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İşte detaylar...

ekibi 'ın Fransız futbolcusu , sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Manchester United Teknik Direktörü , kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Pogba bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu yüzden risk almayacağız. Sağlık ekibi tedavisine başladı. Sakatlığının geçmesi birkaç hafta sürecek." ifadelerini kullandı.

'la 3-3 berabere kaldıkları lig maçında uyluk adalesinden sakatlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba, ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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