06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Arsenal maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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