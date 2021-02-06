İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Aston Villa ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Arsenal maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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