07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 1-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Frankfurt yenilmezlik serisini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Almanya 'nın 20. haftasında , 'u sahasında konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

'nın 20. hafta maçında evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Frankfurt 3-1 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Kostic, 62'de N'Dicka ve 64. dakikada kaydetti. Hoffenheim'ın tek golü ise Bebou'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 22 puanda kalırken, E. Frankfurt ise 36 puana yükseldi.

7 gollü maçta Leverkusen galip! (Golleri izleyin) haberin devamı

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