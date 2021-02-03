İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Liverpool ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Brighton maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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