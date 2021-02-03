03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Brighton maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 23:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

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