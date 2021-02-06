06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leverkusen 5 - 2 Stuttgart (MAÇ SONUCU - ÖZET)

7 gollü maçta Leverkusen galip! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

 20. haftasında  ile  karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta karşılaşmayı 5-2 kazandı.

20. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, (2), , Wirtz, Gray'den geldi. Stuttgart'ın gollerini ise, Kalajdzic (2) kaydetti.

Bu sonuçla Leverkusen puanını 35'e yükseltirken, Stuttgart 25 puanda kaldı.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Leverkusen 1-0 Stuttgart

GOL | Leverkusen 2-0 Stuttgart

GOL | Bayer Leverkusen 2-1 Stuttgart
GOL | Leverkusen 3-1 Stuttgart
GOL | Leverkusen 4-1 Stuttgart
GOL | Leverkusen 4-2 Stuttgart
GOL | Leverkusen 5-2 Stuttgart

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