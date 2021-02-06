06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - RB Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - RB Leipzig maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da 'den canlı yayınlanacak.

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