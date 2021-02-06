Almanya Bundesliga 20. haftasında Schalke 04 ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Schalke 04 ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - RB Leipzig maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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