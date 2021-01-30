İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında West Bromwich ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında West Bromwich ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Fulham maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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