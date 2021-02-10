10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

1. hafta erteleme maçında , sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 1. haftasına denk gelen erteleme maçında , sahasında Getafe'yi 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı (Dk. 60) ve (Dk. 66) ile art arda goller bulan Real Madrid, maç boyunca kaleyi bulan tek bir şutu bile olmayan Getafe karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Getafe'de yedekler arasında olan milli futbolcu , 73. dakikada 'nın yerine oyuna girdi.

Real Madrid'de sakatlıkları olan , , , , , , , ve kadroda yer almadı.

La Liga'da tüm eksik maçlarını tamamlayan Real Madrid puanını 46'ya çıkararak, ikinciliğe yükselirken, Getafe 24 puanla 13. sırada kaldı.

Lider Atletico Madrid, iki maç eksiği olmasına rağmen 51 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.

Barcelona ise bir maç eksikle ve 43 puanla üçüncülükte yer alıyor.



Kaynak: AA
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