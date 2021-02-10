Real Madrid 2-0 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)
La Liga 1. hafta erteleme maçında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasına denk gelen erteleme maçında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarı Karim Benzema (Dk. 60) ve Fernand Mendy (Dk. 66) ile art arda goller bulan Real Madrid, maç boyunca kaleyi bulan tek bir şutu bile olmayan Getafe karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Getafe'de yedekler arasında olan milli futbolcu Enes Ünal, 73. dakikada Marc Cucurella'nın yerine oyuna girdi.
Real Madrid'de sakatlıkları olan Sergio Ramos, Eden Hazard, Eder Militao, Federico Valverde, Toni Kroos, Rodrygo Goes, Lucas Vazquez, Dani Carvajal ve Alvaro Odriozola kadroda yer almadı.
La Liga'da tüm eksik maçlarını tamamlayan Real Madrid puanını 46'ya çıkararak, ikinciliğe yükselirken, Getafe 24 puanla 13. sırada kaldı.
Lider Atletico Madrid, iki maç eksiği olmasına rağmen 51 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.
Barcelona ise bir maç eksikle ve 43 puanla üçüncülükte yer alıyor.
Kaynak: AA
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