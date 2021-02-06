06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 0-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leipzig 3 attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında 04 sahasında 'le karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde deplasmanda 04'e konuk oldu ve karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Mukiele, 73'te Sabitzer ve 87'de Orban kaydetti.

Bu sonuçla birlikte RB Leipzig 41 puana yükseldi, Schalke ise 8 puanda kaldı.

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