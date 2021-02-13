13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

21. haftasında - karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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