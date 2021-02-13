Almanya Bundesliga 21. haftasında Bayer Leverkusen - Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Bayer Leverkusen - Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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