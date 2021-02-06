06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa Arsenal'i tek golle geçmeyi başardı

Aston Villa Arsenal'i mağlup etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 23. haftasında , sahasında 'i 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. kupalarına katılmayı hedefleyen Aston Villa, Watkins'in golüyle 3 puanı kaptı.

'de , konuk ettiği 'i 1-0 mağlup etti.

Ligin 23. hafta mücadelesinde, bu sezon kupalarına katılmayı hedefleyen takımlardan Aston Villa, 'ta Arsenal'i ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada 'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve bu skoru maç sonuna kadar koruyarak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Aston Villa, 35 puanla 8. sıraya yükselirken, son 3 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise 31 puanla 10. sırada kaldı.

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