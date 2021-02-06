06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 1-0 Union Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Mainz'den kritik 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'nın 20. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 20. hafta mücadelesinde Mainz, 'i konuk etti. Karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Mainz'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada Niakhata penaltıdan kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 55. dakikada Schlotterbeck ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Mainz 13 puana yükselirken, Union Berlin ise 29 puanda kaldı.

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