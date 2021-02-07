07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 0-2 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Wolfsburg deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Almanya 'nın 20. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

'nın 20. hafta maçında deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Weghorst ve 59'da Baku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 38'e çıkarırken, Augsburg ise 22 puanda kaldı.

Mainz'den kritik 3 puan! haberin devamı

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