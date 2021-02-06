İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Fulham ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fulham ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - West Ham United maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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