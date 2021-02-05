Almanya Bundesliga 20. haftasında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Hertha Berlin ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hertha Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Bayern Münih maçı 5 Şubat Cuma günü saat 22:00'de S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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