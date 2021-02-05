05 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Bayern Münih maçı 5 Şubat Cuma günü saat 22:00'de 'den canlı yayınlanacak.

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