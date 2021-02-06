06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Brighton maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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