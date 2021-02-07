07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Nantes 0-2 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille kazanmaya devam ediyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'de 24. hafta mücadelesinde , deplasmanına çıktı. Konuk ekip sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sürdürdü.

'de 24. hafta mücadelesinde , deplasmanına çıktı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Lille, David'in 9. ve 83. dakikada attığı 2 golle zirvedeki yerini korudu.

Bu sonuçla Lille 2. Lyon'un 2 puan önünde liderliğini sürdürürken, Nantes 19 puanla 18. sırada kaldı.

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