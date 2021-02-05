05 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Jurgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması! "Manchester City maçında oynayabilir"

Klopp açıkladı! Ozan M. City maçında oynayacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

Devre arası transfer döneminde 'ten 'a transfer olan milli oyuncumuz için, teknik direktör 'tan açıklama geldi. Deneyimli teknik adam, 7 Şubat Pazar günü oynanacak maçında 20 yaşındaki oyuncunun forma giyebileceğini söyledi.

Karşılaşmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Alman teknik adam, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen savunma oyuncuları ve Ben Davies'in takımla birlikte çalıştığını ve karşısında forma şansı bulabileceğini kaydetti.

İki futbolcuyla analiz toplantısı yaptıklarını da belirten Klopp, kaleci Alisson, Fabinho ve Sadio Mane'nin maçta oynayıp oynamayacaklarının ise henüz netleşmediğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, son dönemde yükselen performansıyla adından sıkça söz ettiren Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgili soruya, "Çalıştığım en iyi futbolculardan biriydi. Performansı beni şaşırtmıyor." yanıtını verdi.

Ligdeki son 8 maçından sadece ikisini kazanan son şampiyon , 7 Şubat Pazar günü TSİ 19.30'da lider Manchester City'yi Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, ligdeki son 9 maçından galibiyetle ayrılırken, kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Ozan Kabak yeni takımının formasını giydi! haberin devamı

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