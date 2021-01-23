23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1-0 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal FA Cup'tan elendi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nda () ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.

() karşılaşmasında , 'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı ve son 16'ya yükseldi.

Southampton'a turu getiren golü, 24. dakikada (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Southampton bir üst tura yükselirken, Arsenal ise kupaya veda etti.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Haydi Turko! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Freiburg-Stuttgart | CANLI İZLE Freiburg-Stuttgart | CANLI İZLE
Alaves - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alaves - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milan - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör