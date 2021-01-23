İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Southampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) karşılaşmasında Southampton, Arsenal'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı ve son 16'ya yükseldi.

Southampton'a turu getiren golü, 24. dakikada Gabriel (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Southampton bir üst tura yükselirken, Arsenal ise kupaya veda etti.

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