02 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Marcos Rojo Boca Juniors'ta!

Marcos Rojo'nun yeni takımı beli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen , ülkesinin takımlarından 'a imza attı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 30 yaşındaki Arjantinli mili futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Rojo; Estudiantes, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon kulüplerinde oynadıktan sonra 2014 yazında 'a transfer olmuştu.

Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Rojo, 2018'de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Manchester United'da 2019'un kasım ayından beri forma şansı bulamıyordu.

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