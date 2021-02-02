Marcos Rojo Boca Juniors'ta!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'de forma giyen Marcos Rojo, ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a imza attı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 30 yaşındaki Arjantinli mili futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Rojo; Estudiantes, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon kulüplerinde oynadıktan sonra 2014 yazında Manchester United'a transfer olmuştu.

Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Rojo, 2018'de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Manchester United'da 2019'un kasım ayından beri forma şansı bulamıyordu.

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