04 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 1-2 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında , 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Everton 2-1 galibiyetle ayrıldı

Everton'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sigurdssson ve 41'de Calvert-Lewin kaydetti. Leeds United'ın tek golü ise 48'de Raphinha'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Everton 36 puana yükselirken, Leeds United ise 29 puanda kaldı.

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