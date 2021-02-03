03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham 0-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leicester 2 hafta sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

İngiltere 'in 22. haftasında evinde 'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı ve 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 22. hafta karşılaşmasında ile mücadele etti. Maçı misafir ekip 2-0 kazandı.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Iheanacho ve 44'te Justin kaydetti.

Temsilcilerimizden maça ilk 11'de başladı ve maçta 90 dakikada forma giydi. ise maç kadrosunda yer aldı fakat şans bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 42'e yükseltti. Fulham ise 14 puanda kaldı.

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