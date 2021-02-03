03 Şubat 2021, Çarşamba
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Fulham 0-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Fulham evinde Leicester City'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı ve 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fulham ile Leicester City mücadele etti. Maçı misafir ekip 2-0 kazandı.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Iheanacho ve 44'te Justin kaydetti.
Temsilcilerimizden Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve maçta 90 dakikada forma giydi. Cengiz Ünder ise maç kadrosunda yer aldı fakat şans bulamadı.
Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 42'e yükseltti. Fulham ise 14 puanda kaldı.
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