03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bordeaux 0 - 3 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf yine attı! Lille kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'de 23. hafta maçında , deplasmanda 'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Milli futbolcumuz 'nın da gol attığı maçta, Lille rahat kazandı. İşte detaylar...

'de 23. hafta maçında deplasmanda 'u 3-0 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti. Ligin liderinde perdeyi 54'te açtı. Milli futbolcumuzun golünün ardından, 66'da ve 89'da skoru belirledi. Bu galibiyetle Lille maç fazlasıyla ikinci ile puan farkını 5'e yükseltti.

23'üncü hafta mücadelesinde milli oyuncular ve Yusuf mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yazıcı, 'nın asistinde 54'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Yazıcı ligde 7'nci golünü kaydederken 3 de asisti bulunuyor. Ayrıca milli oyuncu 'nde de 6 golle takımına büyük katkı sağladı.

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