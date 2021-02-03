Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Lille, deplasmanda Bordeaux'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta, Lille rahat kazandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Lille deplasmanda Bordeaux'u 3-0 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti. Ligin liderinde perdeyi 54'te Yusuf Yazıcı açtı. Milli futbolcumuzun golünün ardından, 66'da Weah ve 89'da Lihadji skoru belirledi. Bu galibiyetle Lille maç fazlasıyla ikinci Lyon ile puan farkını 5'e yükseltti.

23'üncü hafta mücadelesinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yazıcı, Jonathan Bamba'nın asistinde 54'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Yazıcı ligde 7'nci golünü kaydederken 3 de asisti bulunuyor. Ayrıca milli oyuncu Avrupa Ligi'nde de 6 golle takımına büyük katkı sağladı.

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