Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton & Hove Albion'a 1-0 mağlup olarak son 6 maçta 3. mağlubiyetini aldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool sahasında Brighton'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 56. dakikada Alzate'den geldi. Bu mağlubiyetle kırmızılar, 40 puanda kalarak zirve yarışında büyük yara aldı. Brighton & Hove Albion ise puanını 24'e yükselterek, düşme potasından paçasını kurtardı.

Öte yandan Liverpool'un yeni transferi milli oyuncumuz Ozak Kabak, kadroda yer almadı.

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