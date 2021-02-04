04 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0 - 1 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool Anfield'da yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 22. haftasında , sahasında 'a 1-0 mağlup olarak son 6 maçta 3. mağlubiyetini aldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

İngiltere 'in 22. haftasında sahasında 'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 56. dakikada 'den geldi. Bu mağlubiyetle kırmızılar, 40 puanda kalarak zirve yarışında büyük yara aldı. Brighton & Hove Albion ise puanını 24'e yükselterek, düşme potasından paçasını kurtardı.

Öte yandan Liverpool'un yeni transferi milli oyuncumuz , kadroda yer almadı.

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