03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'e bir kez daha Hazard şoku! 6. kez sakatlandı

Real Madrid'e bir kez daha Hazard şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'e geçtiğimiz sezon transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen , bir kez daha takımını yalnız bıraktı. basını, Belçikalı oyuncunun antrenmanda bir kez daha sakatlandığını yazdı. İşte detaylar...

'nın , Belçikalı hücum oyuncusu 'ın sol bacak kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

basını, 'de ikinci sezonunu geçiren ve sürekli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen 'ın bugünkü antrenmanda bir kez daha sakatlandığını yazdı.

Real Madrid, Belçikalı futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol spor basını sakatlığın ciddi olduğunu ve Hazard'ın en az bir ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana 6. kez sakatlık sorunu yaşayan ve iki sezonda toplam 43 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki Hazard, son olarak kasım ayında yine kas sorunundan 30 gün takımdan uzak kalmıştı.

İspanyol basını, Haziran 2019'da 'nin takımından transfer edilen Hazard için Real Madrid Kulübünün daha önce yazıldığı gibi 100 milyon avro değil de 160 milyon avro ödediğini ileri sürüyor.

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