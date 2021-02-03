03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M. City zirvede farkı açıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi, 2-0 kazandı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Premier Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 38'de kaydetti. Konuk takımın 57. dakikada 'in ayağından bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı.

Bu sonuçla birlikte 1 maç eksiği bulunan Manchester City, 47 puana yükseldi ve en yakın rakibine 3 puan fark attı. Burnley ise 22 puanda kaldı.

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