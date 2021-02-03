İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Burnley ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi, 2-0 kazandı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Premier Lig'in 22. hafta maçında Manchester City deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gabriel Jesus ve 38'de Sterling kaydetti. Konuk takımın 57. dakikada Riyad Mahrez'in ayağından bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı.

Bu sonuçla birlikte 1 maç eksiği bulunan Manchester City, 47 puana yükseldi ve en yakın rakibine 3 puan fark attı. Burnley ise 22 puanda kaldı.

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