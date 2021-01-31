31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Liverpool maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:30'da 'dan canlı yayınlanacak.

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