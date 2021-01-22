Lazio Parma 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

İtalya Kupası son 16 turu maçında Lazio sahasında Parma'yı konuk etti. Fenerbahçe'den trasfer edilen Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Lazio, sahasında Parma'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Lazio çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Parolo'nun golüyle Lazio ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dengeli bir mücadele sergilendi. 83. dakikaya gelindiğinde Mihaila'nın golüyle Parma maça dengeyi getirdi. 90. dakikada eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu önce direğe sonra da Parma kalecisi Simone Colombi'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Son anlara önde giren Lazio skoru korudu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

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