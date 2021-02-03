03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 2-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Wolves Arsenal'i geriden gelip devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

İngiltere 'in 22. haftasında sahasında 'i ağırladı. 3 gol ve 2 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi , 2-1 kazandı.

'in 22. hafta mücadelesinde , 'le karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5'te ve 49. dakikada kaydetti. Arsenal'in tek golü ise 'nin ayağından geldi.

Mücadelede Arsenal adına 45+3. dakikada , 72. dakikada ise direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton 26 puana yükselirken, Arsenal ise 31 puanda kaldı.

Dev maçta kazanan çıkmadı! haberin devamı

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