30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı. İşte detaylar...

'in 21. haftası dev maça sahne oldu. Zirve yarışında ikinci sırada olan , deplasmanda Avrupa umutlarını sürdüren ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Ligde zirve yarışında yara alan bu beraberlikle puanını 41'e yükseltti ve lider 'nin 3 puan gerisinde kaldı.

Avrupa ümitlerinin sürdüren Arsenal ise bu beraberlikle 31 puana ulaşarak, ezeli rakibi 'yi maç fazlasıyla geride bıraktı.

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