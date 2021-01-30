İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftası dev maça sahne oldu. Zirve yarışında ikinci sırada olan Manchester United, deplasmanda Avrupa umutlarını sürdüren Arsenal ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Ligde zirve yarışında yara alan Manchester ekibi bu beraberlikle puanını 41'e yükseltti ve lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde kaldı.

Avrupa ümitlerinin sürdüren Arsenal ise bu beraberlikle 31 puana ulaşarak, ezeli rakibi Chelsea'yi maç fazlasıyla geride bıraktı.

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