Ozan Kabak Liverpool yolunda! Transferi böyle duyurdular
Premier Lig ekibi Liverpool, Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz ekibi, Schalke ile anlaşma sağladığı takdirde yıldız futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirecek. | Son dakika transfer haberleri
Virgil Van Dijk'ın sakatlığı sonrası stoper hattında sıkıntı yaşayan Liverpool, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sky Sports'ta yer alan habere göre İngiliz devi, Ozan'ı 2.5 milyon Stelin kiralama bedeli ve satın alma opsiyonyla birlikte sezon sonuna kadar kiralayacak.
Haberde İngiltere saatiyle 17.00'de Almanya'da ara transfer dönemi sonlanacağı için Liverpool'un zamanla yarıştığı belirtilirken başarılı futbolcunun, İngiliz ekibinin Schalke ile anlaşma sağladığı takdirde Liverpool için sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı.
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