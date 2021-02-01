01 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak Liverpool yolunda! Transferi böyle duyurdular

Ozan Kabak dünya deviyle imzalıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

ekibi , 'da 04 forması giyen milli futbolcu 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. ekibi, Schalke ile anlaşma sağladığı takdirde yıldız futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirecek. | Son dakika transfer haberleri

'ın sakatlığı sonrası stoper hattında sıkıntı yaşayan , 04 forması giyen milli futbolcu 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

'ta yer alan habere göre devi, Ozan'ı 2.5 milyon Stelin kiralama bedeli ve satın alma opsiyonyla birlikte sezon sonuna kadar kiralayacak.

Haberde saatiyle 17.00'de 'da ara transfer dönemi sonlanacağı için Liverpool'un zamanla yarıştığı belirtilirken başarılı futbolcunun, İngiliz ekibinin Schalke ile anlaşma sağladığı takdirde Liverpool için sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı.

Liverpool Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

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