Manchester United 9-0 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, Southampton'ı ağırladı. Mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 9-0 kazandı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Wan-Bissaka, 25'te Rashford, 34. dakikada Bednarek (k.k), 39'da Edinson Cavani, 69. ve 90. dakikalarda Martial, 71. dakikada McTominay, 88. dakikada ise Bruno Fernandes (p) ve 90+4. dakikada ise Daniel James kaydetti.
Southampton'da 2. dakikada Jankewitz ve 87'de Bednarek direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Ayrıca konuk ekibin 53. dakikada Adams'la bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Manchester United 44 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Southampton ise 29 puanda kaldı.
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