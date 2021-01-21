21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-0 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ronaldo tarihe geçti! Süper Kupa Juventus'un
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

finalinde ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Mücadelede 1 gol atan , tarihin en çok gol atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu ile 'nı son kazanan kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısında Napoli, bazı net gol fırsatları yakalasa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İki takımın karşılıklı pozisyonlar bulduğu ikinci yarıda, Juventus 64. dakikada Portekizli yıldızı ile 1-0 öne geçti.

Napoli, 80. dakikada Lorenzo Insigne ile penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın son anlarında Napoli, beraberlik golü için yüklenirken, ani gelişen Juventus hızlı hücumunda Alvaro Morata, 90+5. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.

Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek 'nı kazandı. Bu zaferle siyah-beyazlı takım, İtalya Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlıları bu yıl çalıştırmaya başlayan Andrea Pirlo da takımının İtalya Süper Kupası'ndaki zaferiyle, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer alamazken, müsabakanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde takım arkadaşlarıyla kupa zaferini kutladı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede Cristiano Ronaldo da tarihe geçti. Finalde bir gol kaydeden Portekizli yıldız, gol sayısını 760'a çıkardı ve Josef Bican'ı (759) geçerek tarihin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

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