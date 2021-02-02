02 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Everton Joshua King'i kiraladı!

Everton'dan forvete takviye! Cenk'in yerine...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

ekiplerinden , forvet hattına transfer yaptı. İngiliz temsilcisi, 'ta forma giyen 'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli forvet King'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Championship ekibi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bournemouth'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak 29 yaşındaki King, tarafların anlaşması halinde gelecek sezon da forması giyebilecek.

Norveç Milli Takımı'nda 51 karşılaşmada 17 gole imza atan King, 6 sezondur görev aldığı Bournemouth'ta ise 184 maçta 53 kez ağları sarstı.

İşte Yalçın'ın Cenk planı! Aboubakar ve Larin... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Schalke'den Ozan Kabak itirafı! Liverpool ismini duyduğunda... Schalke'den Ozan Kabak itirafı! "Liverpool ismini duyduğunda..."
Ozan Kabak Liverpool'a doğru yola çıktı! Ozan Kabak Liverpool'a doğru yola çıktı!
Inter - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör