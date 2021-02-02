Everton Joshua King'i kiraladı!

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen ve Mario Mandzukic ile Hulk'u takıma kazandırmak için uzun uğraşlar veren Beşiktaş, Everton forması giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u kiraladı. Siyah-beyazlılarda milli golcünün transferinin ardından forvet rotasyonunu nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)