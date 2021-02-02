İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

Cenk Tosun ile daha önce Gaziantepspor'da birlikte çalıştığını da yönetime ileten Sergen Yalçın'ın, "Ceza sahası içerisinde ve kanatlarda neler yapacağını zaten kendisi çok iyi biliyor. Ona şöyle ya da böyle oyna dememe gerek yok. Hem takımı hem camiayı biliyor, hem de birbirimizi iyi biliyoruz. Bu nedenle sıfır risk barındıran bir transfer. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Artık hücum hattım çok daha güçlü ve alternatifli" dediği ortaya çıktı.

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