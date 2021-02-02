İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...
Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen ve Mario Mandzukic ile Hulk'u takıma kazandırmak için uzun uğraşlar veren Beşiktaş, Everton forması giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u kiraladı. Siyah-beyazlılarda milli golcünün transferinin ardından forvet rotasyonunu nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre durgun bir ara transfer dönemi geçiren Beşiktaş, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ni iki takviyeyle tamamladı.
Siyah-beyazlılar Everton forması giyen Cenk Tosun'u kiralarken, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Özellikle forvet transferi için yoğun mesai harcayan Kara Kartal'da Cenk'in gelişi büyük sevinç yarattı.
Everton'dan kiralanan golcüyle, Gaziantep'te de birlikte çalıştığını söyleyen Yalçın, "Ceza sahası içerisinde ve kanatlarda neler yapacağını zaten kendisi çok iyi biliyor. Ona şöyle ya da böyle oyna dememe gerek yok. Hem takımı, hem camiayı biliyor. Bu nedenle sıfır risk barındıran bir transfer" dedi.
Yalçın, hücum hattına yapılan bu takviyeden dolayı yönetime teşekkür etti. Kulübün yaşadığı bu zor maddi şartlarda böylesine bir transferin kadro derinliğine de büyük katkı sağlayacağını yönetimle paylaşan siyah-beyazlı teknik adamın, Cenk Tosun'un son durumunu görerek bir strateji çizeceği bildirildi.
BAZI MAÇLARDA LARIN-ABOUBAKAR-CENK AYNI ANDA OYNAYACAK
Milliyet'in haberine göre, bazı maçlarda Larin, Aboubakar ve Cenk'i aynı anda, bazı karşılaşmalarda ise dönüşümlü olarak bu üçlüyü oynatmayı planlayan Sergen Yalçın, bu şekilde sezonu rahat geçirmeyi amaçlıyor.
Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin, kendisini oynatacağını söylemesi nedeniyle transferin ilk günlerinde İngiltere'den ayrılmak istemeyen Cenk Tosun, forma beklemek yerine, sürekli oynamak istemesi nedeniyle Beşiktaş'a döndü. Siyah-beyazlı futbolcu, karantinadan sonra antrenmanlara katılacak.
Cenk Tosun ile daha önce Gaziantepspor'da birlikte çalıştığını da yönetime ileten Sergen Yalçın'ın, "Ceza sahası içerisinde ve kanatlarda neler yapacağını zaten kendisi çok iyi biliyor. Ona şöyle ya da böyle oyna dememe gerek yok. Hem takımı hem camiayı biliyor, hem de birbirimizi iyi biliyoruz. Bu nedenle sıfır risk barındıran bir transfer. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Artık hücum hattım çok daha güçlü ve alternatifli" dediği ortaya çıktı.
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