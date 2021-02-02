02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen ve Mario Mandzukic ile Hulk'u takıma kazandırmak için uzun uğraşlar veren Beşiktaş, Everton forması giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u kiraladı. Siyah-beyazlılarda milli golcünün transferinin ardından forvet rotasyonunu nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Ezeli rakipleri ve 'a göre durgun bir ara transfer dönemi geçiren , 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ni iki takviyeyle tamamladı.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

Siyah-beyazlılar forması giyen 'u kiralarken, 'dan 'ı kadrosuna kattı.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

Özellikle forvet transferi için yoğun mesai harcayan Kara Kartal'da Cenk'in gelişi büyük sevinç yarattı.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

'dan kiralanan golcüyle, 'te de birlikte çalıştığını söyleyen Yalçın, "Ceza sahası içerisinde ve kanatlarda neler yapacağını zaten kendisi çok iyi biliyor. Ona şöyle ya da böyle oyna dememe gerek yok. Hem takımı, hem camiayı biliyor. Bu nedenle sıfır risk barındıran bir transfer" dedi.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

Yalçın, hücum hattına yapılan bu takviyeden dolayı yönetime teşekkür etti. Kulübün yaşadığı bu zor maddi şartlarda böylesine bir transferin kadro derinliğine de büyük katkı sağlayacağını yönetimle paylaşan siyah-beyazlı teknik adamın, 'un son durumunu görerek bir strateji çizeceği bildirildi.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

BAZI MAÇLARDA LARIN-ABOUBAKAR-CENK AYNI ANDA OYNAYACAK

Milliyet'in haberine göre, bazı maçlarda , ve Cenk'i aynı anda, bazı karşılaşmalarda ise dönüşümlü olarak bu üçlüyü oynatmayı planlayan , bu şekilde sezonu rahat geçirmeyi amaçlıyor.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

Teknik Direktörü 'nin, kendisini oynatacağını söylemesi nedeniyle transferin ilk günlerinde 'den ayrılmak istemeyen , forma beklemek yerine, sürekli oynamak istemesi nedeniyle 'a döndü. Siyah-beyazlı futbolcu, karantinadan sonra antrenmanlara katılacak.

İşte Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun planı! Aboubakar ve Larin...

ile daha önce 'da birlikte çalıştığını da yönetime ileten 'ın, "Ceza sahası içerisinde ve kanatlarda neler yapacağını zaten kendisi çok iyi biliyor. Ona şöyle ya da böyle oyna dememe gerek yok. Hem takımı hem camiayı biliyor, hem de birbirimizi iyi biliyoruz. Bu nedenle sıfır risk barındıran bir transfer. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Artık hücum hattım çok daha güçlü ve alternatifli" dediği ortaya çıktı.

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