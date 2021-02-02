02 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! "Liverpool ismini duyduğunda..."

Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün teknik direktörü Christian Gross, milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! Liverpool ismini duyduğunda...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.02.2021

Teknik Direktörü , dergisinde yer alan haberde, Schalke 04'ün 'ın 'a transfer edilmesini aynı şekilde yetenekli ve daha deneyimli 'yi takıma katarak telafi ettiğini belirtti.

Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! Liverpool ismini duyduğunda...

'ın şu anki durumda takımda tutulamayacağını anladığını ifade eden Gross, "Ozan 'un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve transferin gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti.

Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! Liverpool ismini duyduğunda...

Kariyerine 'da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! Liverpool ismini duyduğunda...

Gross, milli futbolcunun 'nde başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, 'da Teknik Direktör Jürgen Klopp yönetiminde antrenmanın genç futbolcuyu ileriye götüreceğini kaydetti.

Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! Liverpool ismini duyduğunda...

'in son şampiyonu , 20 yaşındaki 'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak Liverpool'a doğru yola çıktı! Ozan Kabak Liverpool'a doğru yola çıktı!
Inter - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Newcastle United - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Newcastle United - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör