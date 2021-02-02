Schalke 04'ten Ozan Kabak itirafı! "Liverpool ismini duyduğunda..."
Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün teknik direktörü Christian Gross, milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Schalke 04 Teknik Direktörü Christian Gross, Kicker dergisinde yer alan haberde, Schalke 04'ün Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer edilmesini aynı şekilde yetenekli ve daha deneyimli Shkodran Mustafi'yi takıma katarak telafi ettiğini belirtti.
Ozan Kabak'ın şu anki durumda takımda tutulamayacağını anladığını ifade eden Gross, "Ozan Liverpool'un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve transferin gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti.
Kariyerine Liverpool'da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok." ifadesini kullandı.
Gross, milli futbolcunun Premier Ligi'nde başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp yönetiminde antrenmanın genç futbolcuyu ileriye götüreceğini kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları