22 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Zinedine Zidane'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Zidane'a corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Teknik Direktörü 'ın, corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

, Teknik Direktör 'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

'nın güçlü takımlarından Real Madrid'de korona virüs şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam 'ın korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Ligde lider 'in 7 puan gerisinde 37 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

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