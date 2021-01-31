31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 1-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 21. haftasında , 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmayı misafir takım 3-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 57. ve 68. dakikalarda , 84'te Wijnaldum kaydetti. 'ın tek golü ise 87. dakikada Dawson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 40'a yükseltti. West Ham United ise 35 puanda kaldı.

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