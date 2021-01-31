31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 1 - 3 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester Leeds'e boyun eğdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 21. haftasında zirve takibini sürdüren , 'ı ağırladı. Bielsa'nın öğrencileri karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İngiltere 'in 21. haftasında zirve takibini sürdüren , sahasında 'a 3-1 mağlup oldu. Leeds'e galibiyeti getiren goller, 15'te , 70'te ve 84'te 'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 13'te kaydetti.

Bu sonuçla Leicester City liderin 5 puan gerisinde 3. sırada kalırken, Leeds United puanını 32'ye yükseltti.

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