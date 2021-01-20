Almanya Bundesliga 17. haftasında RB Leipzig ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında RB Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Union Berlin maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Angelino, Dani Olmo, Emil Forsberg, Alexander Sorloth

Union Berlin: Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Robin Knoche, Florian Hubner, Grischa Promel, Christopher Trimmel, Christopher Lenz, Robert Andrich, Marcus Ingvartsen, Marius Bulter, Taiwo Awoniyi

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