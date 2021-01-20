20 Ocak 2021, Çarşamba

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RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Union Berlin maçı A Spor'da!
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Union Berlin maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Angelino, Dani Olmo, Emil Forsberg, Alexander Sorloth

Union Berlin: Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Robin Knoche, Florian Hubner, Grischa Promel, Christopher Trimmel, Christopher Lenz, Robert Andrich, Marcus Ingvartsen, Marius Bulter, Taiwo Awoniyi

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