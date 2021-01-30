30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion 2-2 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Diagne ilk maçına çıktı! Oyuna sonradan girdi ve...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.01.2021

İngiltere 'in 21. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, oyuna sonradan giren 2. golün asistini yaptı.

'in 21. hafta mücadelesinde , 'ı ağırladı. 4 gollü karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

DIAGNE SONRADAN GİRDİ, ASİSTİNİ YAPTI!

Fulham adına golleri 10. dakikada Reid ve 77'de Cavaleiro kaydetti. 'in golleri ise 47. dakikada Bartley ve 66'da Pereira kaydetti.

'dan West Bromwich'e kiralık olarak giden , 2. golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte West Bromwich 12 puana yükselirken, Fulham da 14 puana ulaştı.

City galibiyet serisini sürdürdü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Crystal Palace Wolves'ı devirdi! Crystal Palace Wolves'ı devirdi!
City galibiyet serisine devam etti! City galibiyet serisine devam etti!
Bayern Münih liderliğini sürdürdü! Bayern Münih liderliğini sürdürdü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör