İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında West Bromwich, Fulham ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, oyuna sonradan giren Mbaye Diagne 2. golün asistini yaptı.

Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion, Fulham'ı ağırladı. 4 gollü karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

DIAGNE SONRADAN GİRDİ, ASİSTİNİ YAPTI!

Fulham adına golleri 10. dakikada Reid ve 77'de Cavaleiro kaydetti. West Bromwich'in golleri ise 47. dakikada Bartley ve 66'da Pereira kaydetti.

Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralık olarak giden Mbaye Diagne, 2. golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte West Bromwich 12 puana yükselirken, Fulham da 14 puana ulaştı.

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