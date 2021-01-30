30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 1 - 0 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City galibiyet serisine devam etti!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 21. haftasında lider , sahasında 'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

'in 21. haftasında lider , sahasında ile karşı karşıya geldi. ekibi 9. dakikada 'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak, serisini 8 maça çıkardı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e yükselterek zirvedeki yerini korurken, ligin dibine demir atan Sheffield United 8 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Diagne ilk maçına çıktı! Oyuna sonradan girdi ve... Diagne ilk maçına çıktı! Oyuna sonradan girdi ve...
Crystal Palace Wolves'ı devirdi! Crystal Palace Wolves'ı devirdi!
Bayern Münih liderliğini sürdürdü! Bayern Münih liderliğini sürdürdü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör