Almanya Bundesliga 18. haftasında Hertha Berlin ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Hertha Berlin ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hertha Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Werder Bremen maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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