30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sampdoria - Juventus maçı ne saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

İtalya Serie A'nın 20. haftasında ile 'ın formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMPDORIA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Juventus maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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