İtalya Serie A'nın 20. haftasında Sampdoria ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Sampdoria - Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMPDORIA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Juventus maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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