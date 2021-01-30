İtalya Serie A'nın 20. haftasında Bologna ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bologna - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Bologna - Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bologna - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bologna - Milan maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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