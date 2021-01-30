30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Newcastle 9 hafta aradan sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

İngiltere 'in 20. haftasında , ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 9 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 20. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı.

Newcastle United'a galibiyete getiren golleri 73. ve 90+3. dakikalarda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 9 hafta aradan sonra galibiyet alan Newcastle United puanını 22'ye çıkardı. Everton ise 33 puanda kaldı.

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