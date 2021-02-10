İtalya'da gündem Merih Demiral! Performansıyla damga vurdu
Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren milli yıldızımız Merih Demiral, İtalya Kupası yarı finalinde Inter karşısında gösterdiği performansla maça damga vurdu. İtalyan basını, 22 yaşındaki yıldıza en yüksek puanı verdi.
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Inter ile oynanan kupa maçına damgasını vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.
Inter karşısında 67 kez topla buluşan yıldız savunmacı, %94 pas isabetiyle oynarken, 3 kez atak kesti, 5 şut blokladı ve 4 kez de top uzaklaştırdı. Merih bu performansıyla İtalyan basınından tam not aldı.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı gösterdi. Milli futbolcumuza La Gazzetta dello Sport 7.5, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi.
Öte yandan bir başka İtalyan gazetesi TuttoSport ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri De Ligt'e 7.5 puan vererek iki ismi de sahanın en iyileri olarak gösterdi.
Juventus, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 0-0 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları