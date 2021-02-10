10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya'da gündem Merih Demiral! Performansıyla damga vurdu

İtalya'da gündem Merih! Performansıyla damga vurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren milli yıldızımız Merih Demiral, İtalya Kupası yarı finalinde Inter karşısında gösterdiği performansla maça damga vurdu. İtalyan basını, 22 yaşındaki yıldıza en yüksek puanı verdi.

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Inter ile oynanan kupa maçına damgasını vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.

Inter karşısında 67 kez topla buluşan yıldız savunmacı, %94 pas isabetiyle oynarken, 3 kez atak kesti, 5 şut blokladı ve 4 kez de top uzaklaştırdı. Merih bu performansıyla İtalyan basınından tam not aldı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden ve , Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı gösterdi. Milli futbolcumuza La Gazzetta dello Sport 7.5, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi.

Öte yandan bir başka İtalyan gazetesi ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri De Ligt'e 7.5 puan vererek iki ismi de sahanın en iyileri olarak gösterdi.

Juventus, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 0-0 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

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