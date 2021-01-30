30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 4-1 Hoffenheim (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih liderliğini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'nın 19. haftasında , ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'nın 19. hafta karşılaşmasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi Münih temsilcisi 4-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Boateng, 43'te Thomas Müller, 57. dakikada Lewandowski ve 63'te Gnabry kaydetti. Hoffenheim'ın tek golü ise Kramaric'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 45 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı.

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