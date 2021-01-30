Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'nın 19. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Mücadeleyi Münih temsilcisi 4-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Boateng, 43'te Thomas Müller, 57. dakikada Lewandowski ve 63'te Gnabry kaydetti. Hoffenheim'ın tek golü ise Kramaric'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 45 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı.

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