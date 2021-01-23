Almanya Bundesliga 18. haftasında Freiburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Freiburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Stuttgart maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Müller; Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Kübler, Santamaria, Höfler, Günter (c), Sallai, Demirovic, Grifo

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Silas, Mangala, Endo, Sosa, Castro (c), Didavi - Gonzalez

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ