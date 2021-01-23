23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Stuttgart maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

Almanya Bundesliga 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Stuttgart maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Müller; Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Kübler, Santamaria, Höfler, Günter (c), Sallai, Demirovic, Grifo

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Silas, Mangala, Endo, Sosa, Castro (c), Didavi - Gonzalez

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